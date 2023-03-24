Блинкен: США не поставляют Украине оружие по ленд-лизу

Власти США не используют механизм ленд-лиза для поставок вооружений Украине, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Эту тему обсуждали на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энтони Блинкен

Фото: Jonathan Ernst, Reuters Энтони Блинкен

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

«Мне неизвестно о том, чтобы было сочтено к настоящему времени необходимым использовать эти конкретные полномочия (о ленд-лизе.— "Ъ")»,— сказал господин Блинкен (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что поставки Киеву от Вашингтона идут «в основном через расходование средств на существующих счетах» Пентагона. «Кроме того, есть прямые поставки и иные механизмы. Но в основном фокусе — расходование средств со счетов Министерства обороны США»,— добавил госсекретарь.

В мае 2022 года президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине военной помощи по ленд-лизу. Инициировавшая проект закона группа американских сенаторов говорила, что он позволит Киеву получить военную технику «для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения». В рамках инициативы Вашингтон должен был запустить ускоренные процедуры для обеспечения поставок помощи. 20 марта США выделили Украине новый пакет военной помощи на $350 млн.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер