Блогеры удаляют удаленное

Сервис аналитики TGStat «противоречит воле авторов» Telegram-каналов, так как позволяет просматривать удаленные ими посты, считают в Ассоциации блогеров и агентств (АБА). Там считают практику вредной для рынка. В TGStat подчеркивают, что данные нужны для контроля за исполнением рекламных обязательств, а по запросам администраторов каналов копии всегда удаляются. Юристы отмечают, что использование контента без согласия правообладателя незаконно, но TGStat как крупнейший профильный сервис может диктовать условия участникам рынка. Впрочем, там готовы пойти навстречу клиентам «в пределах функциональности сервиса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом АБА к сервису мониторинга и аналитики Telegram-каналов TGStat от 26 сентября. Ассоциация просит сервис отключить возможность просматривать копии постов, удаленных из каналов в Telegram его администраторами. В АБА утверждают, что администраторы каналов, согласно условиям пользовательского соглашения TGStat, соглашаются со сбором данных по опубликованным и продублированным постам, но не по удаленным. Размещение копий удаленных постов «противоречит воле авторов», а статистические данные по ним не несут для них ценности.

TGStat — ключевой сервис аналитики в русскоязычном пространстве Telegram. По данным similarweb, его ежемесячно использует 6,5 млн пользователей из РФ, Украины, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии и Ирана и др. Среди конкурентов — telemetr.me (1,4 млн посещений в месяц), tlgrm.ru (1,7 млн посещений), t.me (более 700 тыс. посещений) и др. В феврале TGStat запустил агентство по размещению рекламы в Telegram.

В АБА подтвердили “Ъ” отправку письма. Руководитель проектной команды ассоциации Тимур Ахмедов пояснил, что в текущем виде возможность просмотра данных по удаленным постам «не совсем полезна для рекламного рынка». Сервис, по его словам, мог бы оставить опцию только для администраторов каналов: «Кто захотел узнать статистику по своим удаленным постам — зарегистрировал канал на сервисе и посмотрел. А они решили внедрить ее как общедоступную». До отправки письма АБА не обсуждала вопрос с TGStat, уточнил господин Ахмедов.

TGStat получил письмо и намерен помочь АБА, «не нарушая ключевую функциональность сервиса», сообщил “Ъ” его основатель Юрий Кижикин. По его словам, большинство удаляемых постов — реклама, которая, как правило, размещается на определенный срок. TGStat позволяет следить за тем, чтобы посты не редактировались и не удалялись раньше положенного: «Просьба о нарушении работы функциональности от тех, кто хорошо знаком со спецификой размещения рекламы, выглядит неожиданно». Господин Кижикин добавил, что сервис ни разу не отказывал администраторам в удалении копий поста: «Мы понимаем, что в Telegram-каналы порой попадают материалы, которые не должны были там оказаться».

Все сервисы, который работают с интернет-архивами, регулируются нормами об авторском праве. В частности, Internet Archive (управляет Wayback Machine) позволяет владельцам сайтов полностью исключить ресурс из публичного поиска. Копии удаленных веб-страниц сохраняют и поисковые системы. Однако они остаются в выдаче только до тех пор, пока поисковик не удалит ссылку из-за ее неработоспособности.

В лицензионном соглашении TGStat нет положений о том, что автор разрешает сервису хранить и распространять копию контента бессрочно, говорит адвокат ЦКА Москвы «ДБА и партнеры» Екатерина Абашина: «Правообладатель имеет полное право контролировать, как и где распространяется его контент. Если он удалил контент из общего доступа и не передавал права на его использование по лицензии, он вправе запрещать другим лицам его использование в силу части 1 ст. 1229 ГК РФ». Она уточнила, что использование контента без согласия правообладателя незаконно, за исключением случаев свободного использования, описываемых Гражданским кодексом (в личных, информационных, научных целях, библиотеками и архивами и т. п.). «Сервис статистики, по моей оценке, к ним не относится»,— подчеркнула госпожа Абашина.

Очевидно, что администраторам не нравится возможность просматривать удаленные посты, добавляет гендиректор АО «КРОС» Екатерина Мовсесян: «Это сужает пространство для манипуляций с контентом. Поэтому, даже если в этот раз ничего не изменится, процесс переговоров, скорее всего, продолжится». Однако TGStat — фактически единственный участник рынка, который делает комплексную и качественную аналитику, подчеркивает она: «Все владельцы Telegram-каналов и заказчики рекламы пользуются TGStat. Это позволяет сервису вести почти любые переговоры из позиции силы». АБА, «если сильно захочет», может создать проблемы для TGStat, учитывая его присутствие в российской юрисдикции, возражает директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин. Для этого, по его словам, нужно «убедительно обвинить сервис в коммерческом использовании контента».

Юрий Литвиненко