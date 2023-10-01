НАТО не собирается размещать дополнительное ядерное оружие в Европе

НАТО не планирует размещать дополнительное ядерное оружие в Европе, рассказала финской газете Ilta-Sanomat глава директората по ядерной политике Североатлантического альянса Джессика Кокс.

По ее словам, на сегодняшний день разговоров о новом размещении ядерного оружия на европейском континенте не ведется. Также госпожа Кокс подчеркнула, что в настоящее время ядерные силы НАТО не находятся в состоянии боеготовности, поэтому усиливать европейские арсеналы дополнительными ядерными ракетами не нужно.

Также Джессика Кокс рассказала, что европейские государства, входящие в состав НАТО, не смогут самостоятельно нарастить ядерные арсеналы без обсуждения с альянсом. При этом она подчеркнула, что никто из европейских лидеров официальных заявлений об этом не делал. «Если страна-член хочет участвовать в ядерной миссии, это должно быть официально обсуждено в НАТО в рамках Группы ядерного планирования, например, укрепит ли участие страны-члена наше соглашение о ядерном оружии, или же оно сопряжено с другими рисками. Впрочем, пока даже для таких разговоров нет никаких оснований»,— добавила она.

В сентябре британские СМИ сообщали со ссылкой на источники, что американское тактическое ядерное оружие может быть вновь размещено на территории Великобритании. Также в прессе обсуждался вопрос о возможном размещении небольшого ядерного арсенала на территории Финляндии, вступившей в НАТО в прошлом году. В Министерстве иностранных дел России заявили, что подобные действия будут расцениваться Москвой как эскалация, в НАТО же сообщили, что на официальном уровне расширение ядерных арсеналов альянса не рассматривается.

Александр Кислов