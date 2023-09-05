МИД расценил возможное возвращение ядерного оружия США в Британию как эскалацию

В МИД РФ по просьбе «Ъ» прокомментировали новость о возможном возвращении американского ядерного оружия на территорию Великобритании. Такой шаг в ведомстве сочли эскалацией.

«Возвращение американского ядерного оружия на территорию Великобритании будет воспринято нами как эскалационный шаг, ведущий ровно в противоположном направлении от решения насущной задачи вывода всех ядерных вооружений США из стран Европы, где оно развернуто в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО,— заявила на брифинге в Москве официальный представитель ведомства Мария Захарова.— Данная дестабилизирующая практика носит откровенно антироссийский характер, так как предусматривает совместное планирование и регулярную тренировочную отработку оперативного нанесения членами враждебного нам Североатлантического блока ядерных ударов по целям в России с территории неядерных европейских стран».

Мария Захарова подчеркнула, что власти РФ «на протяжении долгих лет неизменно заявляли, что это ("совместные ядерные миссии" НАТО.— ''Ъ'') генерирует стратегические риски, подрывает региональную безопасность и стабильность». «Однако в НАТО предпочли игнорировать наши настоятельные призывы к устранению данного негативного фактора. Более того, объявили себя "ядерным альянсом",— посетовала она.— В условиях перехода США и НАТО к открыто конфронтационному курсу на нанесение России "стратегического поражения" указанная практика и ее развитие вынуждают нас на компенсирующие контрмеры, призванные надежно защитить интересы безопасности нашей страны и ее союзников».

Ранее Россия, напомним, вновь разместила свое тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, откуда оно было вывезено в 1996 году. На Западе этот шаг назвали «неприемлемым» и «безответственным».

О том же, что и американское тактическое ядерное оружие может быть вновь размещено на территории Великобритании, на минувшей неделе сообщили два британских издания — The Telegraph и The Guardian. Журналисты обратили внимание на запрос военно-воздушных сил США Конгрессу на выделение $50 млн на возведение дополнительных жилых помещений для 144 американских военнослужащих, которых планируется отправить на базу Лейкенхит в британском графстве Саффолк. Их главной задачей должна стать surety mission, что, как уточняется в публикациях, означает обеспечение хранения и обслуживания ядерного оружия.

Американское тактическое ядерное оружие находилось на территории Великобритании с 1954 по 2008 год. В 2008 году оно — на фоне значительного уменьшения международной напряженности — было вывезено оттуда и возвращено в США. Сейчас американские авиабомбы B61 и B61–12 размещены на территории Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции.

«Будем и далее требовать возвращения всего американского ядерного оружия на территорию США с последующим уничтожением инфраструктуры, позволяющей оперативно развертывать его в Европе,— заявила Мария Захарова в продолжение ответа на вопрос ''Ъ''.— Тот факт, что не демонтированные ранее в Великобритании соответствующие объекты хранения вскоре вновь будут готовы принять американские ядерные бомбы, является зримым подтверждением обоснованности последовательной российской позиции».

Анастасия Домбицкая, Елена Черненко