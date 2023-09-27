В Петербурге снова нестабильно работает система оплаты платной парковки
Петербургских автомобилистов предупредили о возможных сбоях в работе системы оплаты платной парковки.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
«Система платной парковки работает нестабильно, возможны сбои в оплате»,— говорится в сообщении пресс-службы городского центра управления парковками города в Telegram.
В Центре уточнили, что штрафы в период сбоев начисляться не будут.
Напомним, что сбои при оплате платной парковки в Петербурге наблюдались в городе с 6 по 11 сентября. Позже в Смольном пояснили, что причиной неполадок стал переход на отечественное программное оборудование.
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