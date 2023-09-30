Боррель прибыл с необъявленным визитом в Одессу

Глава европейской службы внешних связей Жозеп Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом, сообщила пресс-служба ведомства в соцсети X. На опубликованной пресс-службой видеозаписи, господин Боррель выступает с заявлением на фоне одесского Спасо-Преображенского собора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Комментируя свой визит в Х, господин Боррель написал, что Одесса — «прекрасный исторический город» и ЕС поддерживает восстановление объектов, разрушенных в нем из-за боевых действий.

Выступая на фоне собора, глава европейской дипломатии заявил, что сегодня, 30 сентября, ровно год с «незаконной аннексии» Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона со стороны России. Он добавил, что его приезд в Одессу направлен на то, чтобы в очередной раз показать готовность Евросоюза поддерживать Украину.

24 июля ЮНЕСКО заявила об ущербе, полученном объектами Всемирного наследия, в том числе Спасо-Преображенским собором (первый православный храм Одессы, построен в 1794 году) в результате боевых действий. Минобороны РФ утверждает, что наиболее вероятной причиной разрушения в Спасо-Преображенского храма стало падение украинской ракеты ПВО.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов