В Петербурге восстановили знаменитый фонтан-цветок

В воскресенье, 3 сентября, во дворе жилого дома на улице Решетникова, 9 в Санкт-Петербурге начал работать знаменитый фонтан-цветок. О завершении реконструкции сооружения сообщили в пресс-службе городского водоканала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Фото: Пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Фонтан был создан в 1998 году. Спустя 19 лет конструкция уже в аварийном состоянии перешла на баланс водоканала.

В ходе реконструкции сотрудники предприятия подключили фонтан к сетям водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, установили насосное оборудование и подводные светильники. Также сооружение обзавелось новой чашей, которая полностью повторяет вид изначальной.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что до конца 2023 года в Петербурге реконструируют шесть дворовых фонтанов.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте