Минюст исключил Transparency International Russia из списка иностранных агентов

Министерство юстиции РФ исключило организацию Transparency International Russia (автономная некоммерческая организация «Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р"», филиал Transparеncy International, деятельность которой признана в России нежелательной) из списка иностранных агентов. Организация ранее приняла решение о собственной ликвидации.

Датой исключения организации из списка иноагентов на сайте Минюста значится 29 сентября. Внимание на это обратил проект «ОВД-Инфо» (иностранный агент).

Российское отделение Transparency International признали иностранным агентом в 2015 году. Организацию включили в реестр по представлению московской Таганской межрайонной прокуратуры, которая посчитала, что получающая зарубежное финансирование организация занимается политической деятельностью. В частности, сотрудники прокуратуры сочли предложение Transparency International Russia отменить статус иностранных агентов для НКО попыткой повлиять на органы власти России.

6 марта 2023 года Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России неправительственной организации Transparеncy International со штаб-квартирой в Берлине. 16 марта учредители российского филиала этой организации сообщили, что Transparency International Russia будет ликвидирована, так как продолжать свою деятельность в прежнем режиме в рамках действующего законодательства РФ структура не сможет.

Александр Кислов