Вода разделила Иран и талибов

Неожиданно вспыхнувший приграничный конфликт между Ираном и Афганистаном заставил поволноваться мировое сообщество, хотя обе стороны сразу попытались снизить накал страстей. Между тем поводов для трений между Тегераном и Кабулом предостаточно. И главный раздражитель — нерешенные проблемы с водоснабжением иранских провинций, которые, как утверждают власти в Иране, возникли по вине Афганистана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Долина реки Гильменд, из-за которой возник конфликт между Ираном и Афганистаном

Фото: Cathal McNaughton / PA / WPA Pool / Reuters Долина реки Гильменд, из-за которой возник конфликт между Ираном и Афганистаном

Фото: Cathal McNaughton / PA / WPA Pool / Reuters

«В настоящее время у нас нет никаких проблем. Пограничный пункт открыт для движения и спокоен»,— заявил в понедельник министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди, комментируя для СМИ субботние столкновения на афгано-иранской границе. По его словам, «столкновение было недолгим и позже утихло, с талибами были проведены переговоры». Сообщалось, что в результате боев погибли два иранских пограничника и один человек со стороны талибов (движение «Талибан» запрещено в РФ и признано террористическим).

Еще в субботу и у Кабула, и у Тегерана были две противоположные версии, кто открыл стрельбу первым.

Иранцы утверждали, что сначала талибы обстреляли КПП «Сасоли», и это «повлекло за собой решительный ответ». А в заявлении Министерства обороны талибов говорилось, что огонь первыми открыли иранские солдаты.

Правда, вслед за этим обвинением следовало предложение не обострять ситуацию. «Разжигание конфликта не в интересах сторон, Исламский Эмират Афганистан считает диалог разумным способом решения любой проблемы»,— гласил текст заявления. В свою очередь посетивший в воскресенье пограничную с Афганистаном провинцию Систан и Белуджистан командующий сухопутными войсками ВС Ирана бригадный генерал Киюмарс Хейдари подчеркнул, что, пока «другое государство соблюдает международное законодательство, мы будем придерживаться принципов взаимного уважения и добрососедства, однако если другая сторона не пожелает соблюдать правила, принятые на международном уровне, она столкнется с другим отношением».

В тот же день иранское агентство Tasnim выдвинуло еще одну версию событий, также смягчавшую накал страстей. Со ссылкой на информированный источник в силовых структурах сообщалось, что на территорию Ирана со стороны Афганистана пыталась проникнуть автоколонна наркоторговцев. Ее обнаружили иранские пограничники и вступили в бой с нарушителями границы. «После этого силы "Талибана", дислоцированные на границе, которые не знали о проблеме, начали стрелять по иранским силам, что привело к конфликту между двумя сторонами»,— отметил источник. То есть никто не виноват, произошло недоразумение.

Субботний приграничный конфликт между Ираном и талибами — не первый. Аналогичные инциденты происходили и раньше, в том числе в декабре 2021 года и июле 2022 года. Однако в этот раз к произошедшему оказалось приковано слишком много внимания мировых СМИ.

Одним из поводов стали твиты некого Абдулхамида Хорасани, называющего себя главой оперативного подразделения талибов «Насер Бадри». «Мы будем сражаться с вами с большим энтузиазмом, чем воевать против Америки. Если старейшины допустят джихад, мы скоро завоюем Иран»,— написал он.

Впрочем, в том же духе Абдулхамид Хорасани высказывался и раньше. Но в этот раз его твит подхватил телеканал Afghanistan International, родственный телеканалу Iran International, который базируется в США и частично финансируется на деньги саудовских бизнесменов.

Известно, что Абдулхамид Хорасани до захвата власти талибами был лидером незаконного вооруженного формирования в провинции Панджшер. Его обвиняли в убийстве, вымогательстве, захвате заложников и контрабанде наркотиков и несколько раз арестовывали. При талибах он какое-то время возглавлял силы безопасности в Панджшере, но был уволен губернатором за злоупотребление полномочиями. То есть официального статуса у него сейчас нет, но его словами воспользовались, чтобы раздуть конфликт, тем более что между Ираном и талибами действительно есть разногласия, среди которых на первое место вышел конфликт из-за воды.

Еще 18 мая президент Ирана Эбрахим Раиси, посетивший провинцию Систан и Белуджистан, призвал талибов обеспечить иранцев их долей воды из реки Гильменд, которая берет начало в горах Гиндукуш к западу от Кабула. «Отнеситесь серьезно к моим словам, чтобы потом не пожалеть»,— сказал он.

Для провинции Систан и Белуджистан река — основной источник водоснабжения. Еще в 1950-е годы на реке со стороны Афганистана была построена плотина Каджаки. Потом к ней добавилась ГЭС. В 1973 году, после продолжительных споров, Кабул и Тегеран подписали договор о создании механизма, который должен регулировать использование реки каждой из сторон. Однако после прихода в 2021 году к власти в Афганистане талибов Иран стал жаловаться, что не получает воду в достаточном объеме (впрочем, споры вокруг этой темы были и при предыдущих властях в Кабуле). В то же время талибы утверждали, что воды в водохранилище не так много в принципе и она просто не доходит в достаточном количестве до иранской провинции.

Тегеран потребовал допустить своих экспертов к водохранилищу, чтобы оценить ситуацию, но талибы отказались, несмотря на угрозы со стороны президента Раиси.

В свою очередь глава МИДа талибов Амир Хан Моттаки попросил Тегеран не политизировать вопрос водоснабжения. «Лучше решать такие проблемы путем личных переговоров, а не шуметь в прессе»,— сказал он. Известно, что в субботу, когда произошел инцидент на границе, Амир Хан Моттаки как раз встречался в Кабуле с представителем Ирана Хасаном Каземи Коми. Среди обсуждаемых проблем была и вода. По итогам консультаций афганская сторона заявила, что все вопросы между Кабулом и Тегераном могут быть решены путем «диалога и взаимопонимания».

Отношения между Ираном и талибами переживали самые разные периоды. Тегеран официально не признал правительство «Талибана», но в то же время иранский посланник постоянно присутствует в Кабуле и поддерживает диалог с руководством талибов. «Мы не хотим повторения трагедии, которая произошла в Мазари-Шарифе, и желаем помочь процессу достижения мира и безопасности в Афганистане», — сказал в середине прошлой недели глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан. Он также упомянул о непризнании правительства талибов и выразил сожаление в связи с участившимися инцидентами на границе. Упомянутая им трагедия произошла в 1998 году. Тогда талибы убили девятерых иранцев — одного журналиста и восемь дипломатов. Тегеран был настолько потрясен, что даже начал негласно сотрудничать с США, которые после теракта 11 сентября 2001 года начали войну против талибов. Контакты осуществлялись в том числе и через генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, который был убит американцами в 2020 году.

Несмотря на сотрудничество в войне против талибов и по ряду других вопросов, поворота в отношениях между Вашингтоном и Тегераном не произошло.

Зато Тегеран решил наладить контакты с талибами. Иранцев подтолкнуло к этому появление в Афганистане одного из ответвлений террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Касем Сулеймани лично посещал Афганистан. Были достигнуты договоренности, в том числе о предотвращении создания американских военных баз вблизи иранской границы, пресечении контрабанды наркотиков через Иран, увеличении атак против американских сил, дислоцированных в Афганистане, и полном прекращении атак против афганских шиитов. Взамен Иран пообещал оказать талибам неограниченную финансовую и техническую поддержку. После прихода к власти талибов сотрудничество вышло на новый уровень, однако полного доверия между сторонами нет.

«Война не выгодна ни талибам, ни Ирану, да и трудно представить, что кто-то из сторон готов развязать конфликт вдоль границы, протяженность которой составляет более 800 км. Если этого не произошло после трагедии в Мазари-Шарифе, то что говорить о последних инцидентах»,— сказала «Ъ» доцент Ноттингемского университета в Малайзии Юлия Рокнифард. Она также отметила, что не нов и конфликт вокруг воды. «Однако в иранском руководстве многие достаточно благосклонно относятся к талибам и предпочтут путь диалога. Что касается талибов, то они также понимают свою выгоду в поддержании контактов с Тегераном, но, безусловно, могут махать флагом и выставлять себя защитниками интересов всего Афганистана в споре за воду»,— добавила эксперт.

В то же время и в Тегеране звучат голоса, которые критикуют правительство за попустительство талибам. Так, бывший глава комитета по национальной безопасности и международным отношениям парламента Ирана Хешматолла Фалахатпише заявил на прошлой неделе в интервью сайту Rouydad24, что «самые запуганные лица в министерстве иностранных дел Ирана отвечают за связи с Афганистаном». Он отметил и нерешительность в решении водного вопроса и слишком интенсивные дипломатические контакты с талибами. Но в целом это скорее относится к выяснению отношений внутри Ирана. Критика в адрес МИДа касается не только проблем с Афганистаном.

Марианна Беленькая