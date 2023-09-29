Армения подала в суд ООН иск к Азербайджану из-за дискриминации в Карабахе

Армения подала иск к Азербайджана в Международный суд ООН в Гааге по обвинению в расовой дискриминации в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в пресс-релизе (.pdf) на сайте суда.

«Республика Армения, ссылаясь на статью 41 статута и статью 73 регламента суда, направила вчера в суд просьбу об указании временных мер "для сохранения и защиты прав, закрепленных в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации»,— сказано в сообщении.

Армения, как сказано в сообщении, требует от Азербайджана вывести военных с гражданских объектов Карабаха, помочь в восстановлении газоснабжения и электричества, а также не препятствовать работе Красного креста в регионе.

Ранее сегодня ООН отправила в Карабах первую за 30 лет гуманитарную миссию. «Правительство Азербайджана и ООН достигли соглашения о направлении миссии в регион. Она пройдет на этих выходных»,— сообщил представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что отправка миссии в регион согласована с Азербайджаном. Сфокусируется она, по словам представителя ООН, на «гуманитарных нуждах граждан».

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян 29 августа заявил, что в страну с территории Карабаха въехали за последнее время больше 90 тыс. человек. Комиссия парламента Армении накануне также приняли законопроект о ратификации Римского статута МУС — в Кремле это решение назвали «чрезвычайно враждебным».

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Петр Бузлаев