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Культурной столицей 2024 года станет Нижний Новгород

Нижний Новгород официально получил статус «Культурная столица 2024 года». Итоги конкурса подвели вечером 28 сентября.

Празднование 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода. Гала-шоу «Начало нового» на площади Маркина

Празднование 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода. Гала-шоу «Начало нового» на площади Маркина

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Празднование 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода. Гала-шоу «Начало нового» на площади Маркина

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В финал конкурса также прошли Калининград, Новосибирск, Грозный, Самара, Томск, Чебоксары и Чита. Кроме мнения официального жюри при подведении итогов учитывались результаты народного голосования, в котором лидерами стали Нижний Новгород и Самара. Нижний Новгород победил с перевесом в несколько десятых процента.

Для участия в этом конкурсе региональное правительство разработало специальную программу, которая включает около 150 различных мероприятий и культурно-образовательных проектов для жителей Нижегородской области и туристов.

Это не первый случай, когда Нижний Новгород получает статус столицы. В 2021 году город был новогодней столицей, в 2022 году — столицей детского туризма, библиотечной и беговой столицей. В 2023 году Нижний Новгород стал молодежной столицей. Неофициально город также считается столицей закатов.

Андрей Репин

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