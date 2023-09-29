Культурной столицей 2024 года станет Нижний Новгород

Нижний Новгород официально получил статус «Культурная столица 2024 года». Итоги конкурса подвели вечером 28 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Празднование 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода. Гала-шоу «Начало нового» на площади Маркина

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Празднование 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода. Гала-шоу «Начало нового» на площади Маркина

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В финал конкурса также прошли Калининград, Новосибирск, Грозный, Самара, Томск, Чебоксары и Чита. Кроме мнения официального жюри при подведении итогов учитывались результаты народного голосования, в котором лидерами стали Нижний Новгород и Самара. Нижний Новгород победил с перевесом в несколько десятых процента.

Для участия в этом конкурсе региональное правительство разработало специальную программу, которая включает около 150 различных мероприятий и культурно-образовательных проектов для жителей Нижегородской области и туристов.

Это не первый случай, когда Нижний Новгород получает статус столицы. В 2021 году город был новогодней столицей, в 2022 году — столицей детского туризма, библиотечной и беговой столицей. В 2023 году Нижний Новгород стал молодежной столицей. Неофициально город также считается столицей закатов.

Андрей Репин