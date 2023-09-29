Главные новости за 29 сентября. Воронеж, Белгород, Курск, Липецк
Пост внутриполитического вице-губернатора в правительстве Воронежской области может занять глава пригородного Новоусманского района Дмитрий Маслов.
В Воронеже сотрудниками СКР возбуждено уголовное дело об ущербе природе на сумму более 415 млн руб.
В новом сезоне воронежский академический театр драмы имени Кольцова запланировал пять премьер.
При обстреле ВСУ белгородского села Дорогощь повреждены два дома и школа.
Утром школу №41 в Курске эвакуировали из-за обнаружения на ветвях дерева рядом с ней предмета, напоминающего беспилотник.
В ходе проверки ценообразования на топливном рынке Белгородской области региональное УФАС возбудило дело в отношении АО «Осколнефтеснаб».
В Липецке выставили на продажу 15,5 га под комплексное развитие территории.
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу бывшего главы алюминиевого завода «АВА-Трейд» Леонида Арапова на решение арбитражного суда Воронежской области о признании его банкротом.
Завершено расследование уголовного дела о повлекшей гибель подростка халатности против бывшего директора Бутурлиновского детского дома-интерната для умственно отсталых детей.