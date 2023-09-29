Воронежский драмтеатр планирует показать в новом сезоне пять новых спектаклей

В новом сезоне воронежский академический театр драмы имени Кольцова запланировал пять премьер. Об этом на пресс-конференции рассказал худрук Владимир Петров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первая премьера запланирована на 1 октября. Господин Петров представит спектакль «Маленькие трагедии» по пьесам Пушкина. В одну постановку объединены «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы» и «Скупой рыцарь». Объединять спектакль будут Фауст и Мефистофель, которые перевоплотятся в пушкинских персонажей.

В конце декабря приглашенный московский режиссер Семен Барков поставит пьесу Александра Цыпкина «Не скажу». Владимир Петров назвал спектакль новогодней историей.

Во второй половине сезона — в 2024 году — запланированы еще три премьеры от приглашенных режиссеров. «Романтиков» Эдмона Ростана поставит Сергей Филлипов, «Визит старой дамы» Фридриха Дюрренматта — Игорь Ларин.

Под конец сезона и с переходом на следующий несколько произведений Николая Гоголя объединит Ринат Ташимов. «Это будет созданная пьеса. В первом действии будет сельский Гоголь — "Панночка" и "Старосветские помещики". Второе действие — Питер: "Нос" и "Шинель" либо "Невский проспект"», — рассказал Владимир Петров.

Кроме того, в ноябре традиционно пройдет лаборатория «Современное исследование театральных объектов» (СИТО), в рамках которого молодые режиссеры ставят эксизы современных пьес. В этом году будут выбраны произведения трех женщин, которые инсценируют мужчины. «Надеюсь, что-то из этого потом войдет в репертуар», — отметил худрук.

Сам Владимир Петров готовится поставить «Трех сестер» Чехова. Ориентировочно премьера состоится уже в следующем сезоне, в конце 2024 года.

Каким спектаклем драмтеатр завершил прошлый сезон — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Сцена поехала».

Александр Прытков