Школу в Курске эвакуировали из-за обнаружения предмета, напоминающего БПЛА

Утром школу №41 в Курске эвакуировали из-за обнаружения на ветвях дерева рядом с ней предмета, напоминающего беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. На месте работают специалисты экстренных служб.

Ранее в связи с атаками БПЛА в Курске и Курском районе представители облправительства призвали курян при обнаружении дронов или их фрагментов не трогать их и не публиковать фотографии находок в соцсетях, а оперативно сообщать об увиденном по номеру 112.

Как Курская область пережила атаки беспилотников в день 991-летия облцентра — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте