В Липецке выставили на продажу 15,5 га под комплексное развитие территории

На продажу под комплексное развитие территории (КРТ) выставлен земельный участок в районе Опытной станции в Липецке. Его площадь составляет 15,5 га. Начальная цена равняется 14,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале «Дом. РФ».

Участок расположен рядом с гаражным кооперативом «Колос» на улице Ботанической, 34. Он находится в зоне застройки индивидуальными жилыми домами. Вид разрешенного использования земли — хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.

Покупателя определят в ходе аукциона. Подавать заявки на участие в нем можно до 30 октября. Итоги будут подведены 3 ноября.

По данным мэра Липецка Евгении Уваркиной, в регионе в «проработке» числятся 15 территорий для КРТ . Их градостроительный потенциал оценивается в 778 тыс. кв. м и охватывает 147 га.

О первом успешном липецком проекте комплексного развития территории — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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