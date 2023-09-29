До суда дошло дело о халатности против бывшего директора воронежского интерната

Управление Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области завершило расследование уголовного дела о повлекшей гибель подростка халатности (ч.2 ст.293 УК РФ, максимальное наказание — пять лет лишения свободы) против 59-летнего бывшего директора Бутурлиновского детского дома-интерната для умственно отсталых детей Николая Скользнева.

Как считают в ведомстве, из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей директором интерната в ночь на 20 декабря 16-летний воспитанник учреждения выпал из окна второго этажа. От полученных травм мальчик скончался на месте.

На предварительном следствии обвиняемый вину не признал. В СКР говорят, что следствие собрало достаточную доказательственную базу, в основу которой легли показания свидетелей, протоколы осмотров и выемок и заключения судебных экспертиз. Уголовное дело передано в суд.

Гибель несовершеннолетнего воспитанника была не единственным скандалом в интернате, после которого СКР возбудил уголовное дело. Летом в суд было передано дело бывшего инструктора по труду Андрея Лазнева и его супруги Евгении. Им вменяется неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником организации, оказывающей социальные услуги, сопряженного с жестоким обращением с несовершеннолетним (ст. 156 УК РФ, до трех лет лишения свободы). По версии следствия, работники интерната в период 2021-2022 годов применили к ребенку физическую силу путем его фиксации за руки и за ноги на кровати без матраса и постельных принадлежностей. Обвиняемые сфотографировали его и распространили фото вместе с другими изображениями в СМИ. Вину они не признают.

Сергей Толмачев

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте