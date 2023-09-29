При обстреле ВСУ белгородского села Дорогощь повреждены два дома и школа

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствия обстрела вооруженными силами Украины села Дорогощь Грайворонского городского округа. Обошлось без пострадавших.

Осколками снарядов в селе повреждены два частных жилых дома. В них выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы, один автомобиль. Также повреждения имеются в здании местной школы. «Учебный процесс в округе проходит в дистанционном формате,- напомнил губернатор. - Сейчас на месте работают все оперативные службы, подомовой обход продолжается».

За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородчину с использованием 133 снарядов и четырех беспилотников.

Владимир Зоркий