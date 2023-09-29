В Воронеже возбуждено уголовное дело об ущербе природе на 415 млн рублей

Управление Следственного комитета по Воронежской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ у реки Усмань, повлекших тяжкие последствия (ст. 246 УК РФ, максимальное наказание — пять лет лишения свободы).

По версии следствия, неустановленные лица провели мелиоративные работы по выемке природного грунта на особо охраняемой природной территории. Их действия привели к формированию углублений до уреза воды в реке Усмань, в том числе в пределах ее береговой линии. Углубления заполнились водой. Извлеченный в ходе земляных работ грунт размещен на земельных участках в границах особо охраняемой природной территории и водоохранных зон.

По подсчетам следствия, ущерб, причиненный при проведении работ, превысили 415 млн руб. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками регионального УФСБ России. Следствие устанавливает лиц, причастных к преступлению.

Сергей Толмачев

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте