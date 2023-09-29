Белгородское УФАС возбудило дело в отношении «Осколнефтеснаб»

В ходе проверки ценообразования на топливном рынке Белгородской области региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении АО «Осколнефтеснаб». Об этом сообщили в ФАС России.

Антимонопольная служба уточнила, что заподозрила компанию в реализации моторного топлива с нефтебаз по завышенным ценам.

«Осколнефтеснаб»называет себя крупнейшей топливной компанией в регионе. По собственным данным, у нее есть своя нефтебаза, поставка на которую осуществляется железнодорожным транспортом с «ведущих нефтеперерабатывающих заводов». В «Осколнефтеснаб» входит 16 АЗС, на них ежедневно заправляется 1 тыс. человек. Кроме того, АО ежегодно перечисляет в бюджет Белгородской области более 60 млн руб. налогов. По данным Kartoteka.ru, АО «Осколнефтеснаб» было зарегистрировано в Старом Осколе Белгородской области в 2000 году. Основным видом деятельности является оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин. Уставный капитал составляет 12,5 млн руб. Выручка компании в 2022 году составила 1,9 млрд руб. (в 2021-м — 2,6 млрд руб.), чистая прибыль — 100,6 млн руб. (12,4 млн руб.). Генеральным директором выступает Александр Масалитин. Информация об учредителях не опубликована. Компания контролирует АО «Белгороднефтеснаб».

ФАС России потребовала от региональных управлений, в том числе и Черноземья, проверить образование цен на топливо после мониторинга ситуации на рынке нефтепродуктов в середине сентября.

Еще в начале месяца «Ъ-Черноземье» сообщал, что в областях макрорегиона есть проблемы с обеспечением аграриев дизельным топливом в период осенних полевых работ. В Минсельхозе признали, что сложности приобрели федеральный масштаб. Местные власти в ручном режиме обеспечивают наличие топлива на складах, однако в отдельных случаях поступают сигналы об «исчерпании ресурса». Цена дизеля за месяц для сельхозпроизводителей выросла вплоть до 40%. Розничные поставщики уже приостановили продажи дизтоплива на некоторых заправках, а перспективы новых отгрузок туманны. Участники рынка объясняют проблемы ростом экспорта из-за значительной разницы цен на внутреннем и внешнем рынках.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Урожай просит дизеля».

Алина Морозова

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