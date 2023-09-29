Адвокаты художницы Скочиленко просят судью взять самоотвод из-за возможных пыток

В Василеостровском районном суде Петербурга на заседании по делу художницы и музыкантки Саши Скочиленко сторона защиты попросила судью Демяшеву взять самоотвод, передает из зала суда корреспондент «Ъ-СПб». Подсудимая, обвиняемая в распространении фейков об армии (ст. 207.3 УК РФ) после замены ценников в магазине, подвергается пыткам, считает защита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Пучкова / «Коммерсантъ СПб» Фото: Полина Пучкова / «Коммерсантъ СПб»

Во время заседания 29 сентября госпожа Скочиленко рассказала, что в течение двух дней не принимает пищу из-за проведения судебных заседаний. По состоянию здоровья ей запрещено употреблять сухой паек, который предоставляют в суде. Кроме того, подсудимая заявляет, что ей не дают принять необходимые лекарства. «Режим Скочиленко носит признаки пыток»,— заключает адвокат Юрий Новолодский. После слов Саши Скочиленко сторона защиты ходатайствовала о пятиминутном перерыве, который в итоге поддержала судья.

После перерыва сторона защиты попросила судью взять самоотвод. Адвокат Новолодский заявил, что к следующему заседанию ими будет подготовлено мотивированное ходатайство об отводе судьи Демяшевой.

В это же время прокурор Гладышев заявил о планах продлить меру пресечения подсудимой на три месяца — до 10 января. Он попросил время на подготовку ходатайства. Сторона защиты заявляет, что в ответ на это подаст мотивированное ходатайство об отводе прокурора.

Судья Демяшева отложила заседание до 2 октября. Адвокаты заявили, что не смогут присутствовать в этот день в суде — в это время они заняты. Председательствующий не прокомментировал это, слушатели и участники процесса покинули зал заседания.

Накануне на заседании по делу художницы Скочиленко суд отказался вызвать уполномоченную по правам человека в Петербурге Светлану Агапитову.

Полина Пучкова

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