Суд не пригласит уполномоченную по правам человека на заседание художницы Скочиленко

Суд отказался вызвать на заседание по делу Саши Скочиленко уполномоченную по правам человека Светлану Агапитову. Девушку обвиняют в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти и вражды (ст. 207.3 УК РФ). На заседании в Василеостровском районном суде Петербурга 28 сентября сторона защиты заявила, что на официальном сайте уполномоченной по правам человека есть публикации, подтверждающие текст одной из листовок, которые подсудимая оставила в магазине.

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Заседание началось с опозданием на час. При этом спустя полчаса после заявленного времени его начала было объявлено о смене зала — он оказался более просторным, чем тот, где обычно рассматривалось дело. Началось заседание с ходатайства о проведении фото- и видеосъемки. Как и на остальных заседаниях по делу госпожи Скочиленко, судья ходатайство не удовлетворила.

Александра Скочиленко находится под стражей уже около полутора лет. В марте 2022 года художница и музыкантка заменила пять ценников в магазине в Санкт-Петербурге на листовки с информацией о ходе военной операции на территории Украины. В апреле девушку задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации об армии России по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, максимальное наказание до 10 лет лишения свободы). По мнению гособвинения, информация на ценниках не соответствует официальной позиции Минобороны России.

Заседание началось с ходатайства стороны защиты об отводе прокурора Гладышева. По словам адвокатов, тот позволил себе некорректное поведение в отношении госпожи Скочиленко. Ранее, на одном из прошлых заседаний, гособвинитель спросил у художницы о том, что «сподвигло ее заниматься деятельностью, подрывающей основы безопасности Российской Федерации». По мнению защиты, это высказывание свидетельствует о заинтересованности прокурора в обвинительном приговоре. Затем он начал расспрашивать подсудимую о том, ела ли она манную кашу и как вела себя в детском саду.

Саша Скочиленко и сторона защиты посчитали эти формулировки оскорбительными и указали на то, что в материалах дела содержится информация о целиакии, при которой нельзя употреблять манную кашу. На заседании 28 сентября прокурор Гладышев объяснил свой вопрос так: «Вдруг она не слушалась родителей и ела ее. Это бы говорило о ее характере». После этой фразы судья Демяшева прервала заседание и удалилась из зала для принятия решения, гособвинитель вышел в коридор. Спустя около пяти минут заседание продолжилось без изменений: судья отказала в отводе прокурора.

После перерыва госпожа Демяшева огласила ответ СИЗО-5 о состоянии здоровья Скочиленко. В тексте от медработников изолятора сказано, что подсудимая находится под наблюдением врачей СИЗО и внешних медиков из-за целиакии, ПТСР, проблем с сердцем и прочих диагнозов. Согласно заключению врачей, она может быть этапирована в колонию.

Далее сторона защиты попросила зачитать консультативное психологическое заключение специалиста и провести его допрос. Прокурор Гладышев же запросил допрос и других экспертов, которые ранее составляли психологическое заключение стороны обвинения. Вопреки возражению адвоката Новолодского о том, что время для доказательств обвинения закончилось, судья разрешила вызвать двух других специалистов-психологов для их допроса. Ими оказались врач-психиатр Виолетта Орлова и клинический психолог Алла Сидорова.

Адвокат Новолодский заявил недопуск госпоже Орловой после того, как та отрицательно ответила на вопрос о наличии психологического образования. При этом, как отметила Саша Скочиленко, оба специалиста были ее врачами летом 2022 года в Городской психиатрической больнице №6 во время проведения психиатрической экспертизы в рамках уголовного дела. «Да, действительно Виолетта Владимировна Орлова была поим психиатром. Она очень хороший специалист, но она не может участвовать на оглашении. Алла Сидорова была моим психологом, и она тоже потрясающий специалист»,— говорит госпожа Скочиленко. Адвокат Новолодский же отмечает, что эксперты могут иметь косвенную заинтересованность в разбирательстве, так как ранее подсудимая была их пациенткой, а их слова теперь могут быть необъективными. Судья отказалась отводить экспертов Орлову и Сидорову.

Адвокат Неповиннова огласила консультативное заключение специалиста защиты Владимира Чеснокова, кандидата психологических наук и сотрудника института Росгвардии. В частности были перечислены характеристики личности подсудимой, среди которых обозначены лидерские качества, доброта, требовательность к себе, творческие таланты и ответственность.

Далее были зачитаны сообщения из переписки госпожи Скочиленко, где она выражала реакцию о происходящих событиях на территории Украины. Согласно заключению специалиста Чеснокова, подсудимая доверилась сообщениям друзей из Украины и хотела проявить участие в приостановлении боевых действий из чувства эмпатии и несправедливости. При этом она была уверена в достоверности распространяемой на ценниках информации, а значит цели распространить недостоверные данные у нее не было. Это господин Чесноков объяснил пограничными состояниями при биполярном аффективном расстройстве.

В ответ на это прокурор спросил: «А если бы она получила другую информацию, она бы пошла совершать другие действия: например, убивать людей?» По просьбе защиты вопрос был снят, а господин Новолодский отметил, что уголовное дело должно рассматриваться в рамках того, что уже было совершено. В ходе ответов на вопросы прокурора специалист рассказал, что у подсудимой было маниакальное желание помочь пострадавшим в боевых действиях, информации из официальных источников она не доверяла и своими действиями она хотела изменить ситуацию.

Позже был объявлен допрос эксперта Виолетты Орловой. Сразу после его начала госпожа Скочиленко попросила объявить перерыв, чтобы попить воды, однако в этом было отказано. По словам эксперта, биполярное расстройство не мешало осознавать характер действий. При этом она отметила, что подсудимая в больнице не проявляла ненависть и не вступала ни с кем в конфликты. Во время допроса второго эксперта — Аллы Сидоровой — адвокат Новолодский пытался выяснить, находит ли она противоречия в заключении специалиста Чеснокова. Та отказывалась от ответа, ссылаясь на то, что не может комментировать заключения коллег.

После этого сторона защиты просит о перерыве из-за жалоб Саши Скочиленко о плохом самочувствии. Адвокат Герасимов просит отложить заседание на 29 сентября: он записан к врачу. На этот момент защитники находятся в здании суда уже более четырех часов. Судья объявляет получасовой перерыв, слушатели покидают зал. После этого приставы отказываются выводить госпожу Скочиленко из зала — они заявили, что уведут ее только после того, как зрители покинут коридор. Заседание продолжилось примерно через час.

После перерыва судья Демяшева уточняет у участников процесса, возможно ли продолжение заседания без одного из адвокатов. Подсудимая заявляет, что она против, в этом ее поддерживают защитники. Гособвинитель же настаивает на продолжении заседания, ссылаясь на то, что в зале по-прежнему остаются другие адвокаты. Защита просит допросить двух помощников господина Новолодского: они присутствовали при разговоре со следователем, который занимался делом Скочиленко. Адвокат утверждает, что тот признался, что не составлял обвинительное заключение и даже не читал его. «Я спросил, кто составлял это заключение. Он ответил, что не знает, но догадывается. То есть следователь просто поставил свою подпись. Необходимо установить такое нарушение»,— отмечает Юрий Новолодский. Гособвинитель и судья посчитали вызов свидетелей немотивированным, в нем было отказано.

Защита просит о приобщении ответа лингвиста и доктора наук Ирины Левинской в качестве эксперта и вызове ее для допроса с отложением заседания. Прокурор против отложения, однако на приобщение согласен. С ним солидарна и судья Демяшева. Далее адвокатом Неповинновой было оглашено заключение Ирины Левинской. В нем специалист приходит к выводу, что заключение экспертов обвинения не является научно обоснованным. В то же время документ специалиста-лингвиста защиты Светланы Друговейко-Должанской, напротив, называет профессиональной работой. Свое решение она обосновывает тем, что эксперты не используют научные методы, которые указали в заключении, делают выводы о правовых вопросах вне рамках своих компетенций, не могут ответить на вопросы, в которых являются специалистами.

После очередных ходатайств защиты о переносе заседания после шести часов работы в суде и отказов судьи госпожа Скочиленко заявляет, что суд специально «растягивает» заседания на несколько часов и «подгоняет» защиту, чтобы быстрее вынести обвинительный приговор.

Адвокат Неповиннова ходатайствует о переносе заседания для вызова еще одного свидетеля. Речь идет об уполномоченной по правам человека в Петербурге Светлане Агапитовой. По словам защиты, она может предоставить доказательства отправки в зону боевых действий срочников, что может подтвердить информацию на одной из листовок. «Солдаты-срочники действительно участвуют в СВО. Сторона обвинения ссылалась, что Скочиленко руководствовалась информацией СМИ-иностранных агентов, так называемых, НАТОвских прихлебателей. Участие срочников в военной операции — это факт. Однако на ценнике отмечается, что их отправляют в зону СВО, речь идет не просто о добровольном участии»,— говорит гособвинитель, призывая не вызывать госпожу Агапитову на заседание. Судья соглашается с прокурором Гладышевым.

Сторона защиты снова пытается закончить заседание, однако в удовлетворении ходатайств вновь отказывают. Адвокаты заявляют о том, что работают в суде уже шесть часов, у них есть работа по другим уголовным делам, а для завтрашнего заседания по делу Скочиленко им также нужно время на подготовку. Судья же отмечает, что рабочий день суда не окончен — заседание должно быть продолжено. Госпожа Скочиленко заявляет возражения на действия председательствующего и говорит, что отказ в переносе нарушает состязательность сторон и принцип равноправия. Адвокат Новолодский просит подсудимую прокомментировать поведение прокурора и доказательства защиты. В том числе она отмечает, что свидетель Николаев, который ранее давал показания против нее, заявил, что следователь исказил сказанные им во время допроса факты.

Саша Скочиленко вновь просит отложить суд до следующего дня из-за плохого самочувствия, «давления клетки и наручников». Судья спрашивает, нужна ли подсудимой медпомощь, та отвечает, что ей необходима помощь психотерапевта. На этот момент рабочий день суда уже закончен — на часах 18:00. Прокурор соглашается на отложение заседания. Судья поддерживает прокурора.

После заседания приставы вновь требовали слушателей покинуть коридор суда, заявляя, что подсудимую выведут только после выполнения этого требования. Из зала заседания госпожа Скочиленко вышла спустя час после окончания заседания в сопровождении шести конвоиров.

Следующее заседание состоится в Василеостровской районном суде 29 сентября в 12:30.

Полина Пучкова