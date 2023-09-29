В троллейбусах Петербурга начали показывать число безбилетников

В петербургских троллейбусах начали работать специальные табло, которые показывают, сколько пассажиров в салоне не оплатили свой проезд. Такой комплекс оборудования используется, в частности, на троллейбусах моделей «Авангард», «Премьер» и «Ольгерд».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на СПб ГУП «Горэлектротранс», теперь водитель может контролировать количество прошедших через салон пассажиров на дисплее, установленном в кабине, а на экранах в самом салоне транспортного средства выводится информация о количестве «зайцев».

При этом данные одновременно передаются на пульты диспетчерского контроля Горэлектротранса, и контролеры могут видеть, на какой маршрут, какой троллейбус или трамвай им нужно обратить внимание.

Подобное оборудование в ближайшее время также планируется установить на новых ретротрамваях «Достоевский» и «Довлатов».

По информации ГЭТ, общее число безбилетников в Петербурге по данным за первую половину 2023 года не превышает 7,7% от всех пассажиров наземного транспорта. В общей сложности за шесть месяцев текущего года контролеры проверили проездные билеты у более чем 20 млн пассажиров в Петербурге.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что компания «Уралтрансмаш», входящая в госкорпорацию Ростех, отправила в Петербург первый вагон модели 71-431P, выполненный в стиле ретро-трамвая ЛМ-57, прозванного «Стиляга» из-за своего внешнего вида. Всего же в рамках контракта Петербург получит от завода 54 вагона разных моделей.