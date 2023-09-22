Суду представили доказательства по делу экс-судьи Захарчевского

В Ростовском областном суде завершилось представление доказательств суду по уголовному делу бывшего судьи Юрия Захарчевского, подозреваемого в совершении ДТП, при котором погиб велосипедист. Об этом сообщила пресс-служба Адвокатского бюро «Правовой статус».

Как отметил адвокат Алексей Иванов, на предыдущем заседании суд прослушал аудиозаписи разговоров, из которых следует, что подозреваемый в момент аварии отдавал отчет своим действиям. Однако Юрий Захарчевский не смог ответить на вопрос, почему он оставил место происшествия.

Защитник подсудимого запросил материалы административного дела по обстоятельствам ДТП и медицинские документы о состоянии здоровья подозреваемого. Суд отклонил данное ходатайство.

«По характеру заявленных ходатайств видно, что они направлены на переложение ответственности на Данила, а оценка действий водителя предельно проста — ехал, потерял сознание, очнулся, поехал дальше»,— говорится в сообщении.

Следующее слушание назначено на 28 сентября.

Уголовное дело в отношении бывшего судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского было возбуждено в августе 2022 года по ч. 4 ст. 264 УК РФ (совершение ДТП, повлекшего смерть по неосторожности) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Авария, в совершении которой подозревают экс-судью, произошла в апреле 2020 года. Краснодарец Данил Юханов двигался на велосипеде в аптеку, когда его сбил автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением Юрия Захарчевского. Экс-судья скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался в больнице несколько месяцев спустя. Юрий Захарчевский полностью отрицал свою вину в совершенном ДТП. Он также пытался переложить ответственность за гибель молодого человека на врачей больницы, которые оказывали медицинскую помощь пострадавшему.

Анастасия Донскова

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