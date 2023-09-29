«Жилищное управление Орла» сдавало муниципальное жилье в аренду с нарушениями

Проверка Контрольно-счетной палаты (КСП) Орла показала, что муниципальное учреждение «Жилищное управление города Орла» сдавало муниципальное жилье в аренду с нарушениями. Отчет КСП приняли депутаты горсовета Орла, сообщили в совете.

Аудиторы КСП считают, что «Жилищное управление…» не обладает достоверной информацией о количестве и общей площади переданных ему в оперативное управление и сданных в наем муниципальных жилых помещений, а также о размерах арендной платы за проживание в них, которую необходимо перечислять в городской бюджет. Утверждается, что должностные лица учреждения применяли неутвержденный размер платы за аренду жилплощадей, что в апреле-июне 2023 года привело к занижению поступлений в бюджет на 12,7 тыс. руб.

Также, по мнению КСП, учреждение несвоевременно взыскивает задолженности по договорам найма и не расторгает их. Из-за этого сумма долга нанимателей на 1 января 2022 года составляла 2,2 тыс. руб., на 1 января 2023-го — 8,5 тыс. руб., на 1 мая 2023-го — 11 тыс. руб. По данным аудиторов, отдельные наниматели не вносят плату более шести месяцев.

Кроме того, контрольно-счетная палата выявила «неэффективное расходование бюджетных средств на оплату работ по двум муниципальным контрактам в сумме 547,5 тыс. руб.». Также аудиторы посчитали нарушением заключение муниципальных контрактов на покупку квартир по завышенным ценам, в домах со сроком эксплуатации от 30 до 60 лет. Помимо этого, «Жилищное управление» искусственно «дробило» закупки и оформляло самостоятельными контрактами для формального соблюдения установленных ограничений, допускало нарушения при планировании, обосновании начальной максимальной цены контракта, исполнении муниципальных контрактов и контроле за их исполнением.

В ходе заседания горсовета руководитель учреждения Анжелла Дробина заявила, что под ее началом работают 37 человек «и их недостаточно для выполнения всех задач». В частности, она пожаловалась на нехватку юристов

Депутаты признали работу «Жилищного управления…» «в части исполнения возложенных полномочий по учету муниципального жилищного фонда, взысканию дебиторской задолженности администрируемого дохода от платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда неудовлетворительной». Первый вице-спикер Вадим Ничипоров пообещал им «навести порядок в этом управлении». Парламентарии порекомендовали горадминистрации привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, а также подготовить методику прогнозирования поступлений в бюджет доходов от платы за наем муниципального жилья.

Ранее контрольно-счетная палата выявила многомиллионные нарушения в работе «Трамвайно-троллейбусного предприятия города Орла».

Алина Морозова

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