Аудиторы выявили многомиллионные нарушения в работе трамвайно-троллейбусного предприятия Орла

Контрольно-счетная палата (КСП) Орла по итогам проверки деятельности МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие города Орла» (ТТП) выявила многомиллионные нарушения в работе компании. Об этом сообщили в ведомстве.

В 2020–2022 годах прямые потери ТТП составили 11,6 млн руб. Из них более всего пришлось на пени за несвоевременную оплату потребленной электроэнергии — 5,7 млн. Покупка неисправных транспортных средств, нуждавшихся в ремонте и неиспользуемых в хозяйственной деятельности привели к 2,2 млн потери. Исполнительские сборы составили еще 2,1 млн. Из-за судебных расходов в связи с несвоевременными расчетами за электроэнергию МУП потерял 1 млн. Кроме того, предприятие купило у ГУП «Дорожная служба» и МУП «Орелводоканал» дизельное топливо по завышенной цене на 557,3 тыс.

Недостача средств в кассе предприятия за 2020–2021 годы и девять месяцев прошлого составила 63,4 млн руб. Также аудиторы выявили недостачу девяти автобусов ЛиАЗ первоначальной стоимостью 72,7 млн. Транспорт городу безвозмездно передал ГУП «Мосгортранс», но КСП не обнаружила «документального подтверждения их фактического получения», транспортировки в Орел и регистрационного учета в региональной ГИБДД.

По данным аудиторов, неправомерные расходы ТТП составили 8,7 млн руб. Из них 8,3 млн пришлись «на неправомерные исправительные записи по хозяйственным операциям прошлых лет и увеличение прочих расходов на сумму начисленных пени и госпошлины», еще 322,5 тыс. — на оплату услуг ИП Терешина С.Н., «не являющегося авторизированной станцией техобслуживания лизинговых автобусов».

С 1 февраля 2021 по 30 августа 2022 упущенная выгода от простоя 17 лизинговых автобусов составила 14,9 млн руб. «Недобросовестные и неразумные действия руководителей МУП по фактическому отказу от технического обслуживания лизинговых автобусов на авторизированных станциях создали условия для прекращения гарантийных обязательств и осуществления ремонта данных автобусов за счет собственных средств предприятия», — рассказали в КСП.

Также аудиторы выявили неэффективные расходы ТТП на 30,7 млн руб. В связи «с неправильным выбором способа закупки товаров, работ, услуг, исключением возможности провести конкурентные способы закупки с целью экономии денежных средств» расходы составили 26,4 млн. Еще 4,3 млн пришлось на оплату лизинговых платежей в связи с простоями 17 автобусов.

Кроме того, заявили в КСП, без предварительного согласования с собственником имущества МУП заключил крупные сделки с восемью поставщиками на 107,4 млн руб.

Бухгалтерская отчетность ТТП за 2020–2021 годы и девять месяцев прошлого «не дает достоверное и полное представление о финансовом положении предприятия, финансовых результатах его деятельности, изменениях в его финансовом положении и движении денежных средств», заявили в КСП.

Материалы проверки палата направила мэру Орла Юрию Парахину, прокурору Заводского района города и в полицию.

В 2022 году ТТП в очередной раз избежало банкротства. Предприятие оплатило «большую часть» задолженности в 63,2 млн руб. перед ООО «Интер РАО — орловский энергосбыт». В конце года по фактам ущерба предприятию были возбуждены четыре уголовных дела. Кроме того, прокуратура проверила возможность преднамеренного банкротства МУП.

ТТП и ранее сталкивалось с финансовыми проблемами.

Об одной из таких ситуаций читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Рогатые" наступают в открытую».

Владимир Зоркий

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