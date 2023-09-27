«Аэрофлот» запустит рейсы из Петербурга в Домодедово с 29 октября
Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), запустит рейсы из Санкт-Петербурга в московский аэропорт Домодедово, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
Рейсы будут ежедневными. Первый полет из аэропорта Пулково запланирован на 29 октября. Продажа билетов уже открыта.
Таким образом, рейсы между Москвой и Петербургом соединят сразу три столичные аэропорта: Шереметьево, Внуково и Домодедово.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 1 октября авиакомпании «Россия» увеличит количество рейсов между Санкт-Петербургом и Ереваном.
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