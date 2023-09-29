Илья Гузев второй раз вступил в должность главы Кущевского района
Илья Гузев снова стал главой Кущевского района. Церемония инаугурации прошла на сессии Совета муниципального образования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Фото: Telegram-канал Ильи Гузева
Илья Гузев родился 28 апреля 1969 года в Ростове-на-Дону, окончил Воронежский лесотехнический институт по специальности «инженер-технолог». Он работал на различных должностях на предприятиях.
В 2013 году его избрали депутатом, а в 2015 году — председателем Совета Кущевского района. В 2018 году он впервые стал главой муниципалитета.
28 сентября повторно главой Тимашевского района стал Андрей Палий. Впервые его избрали на эту должность в 2018 году.
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