Андрей Палий повторно вступил в должность главы Тимашевского района
Андрей Палий официально вступил в должность главы Тимашевского района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Руководителем муниципалитета его избрали второй раз.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Андрей Палий родился 30 ноября 1976 года в станице Новопокровской. В 2002 году он начал работать в администрации Краснодарского края. Через 10 лет его назначили первым замминистра экономики Краснодарского края.
В июле 2018 года после отставки главы Тимашевского района Алексея Житлова по собственному желанию Андрей Палий был назначен исполняющим обязанности главы, а позже избран главой.
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