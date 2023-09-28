Андрей Палий повторно вступил в должность главы Тимашевского района

Андрей Палий официально вступил в должность главы Тимашевского района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Руководителем муниципалитета его избрали второй раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Андрей Палий родился 30 ноября 1976 года в станице Новопокровской. В 2002 году он начал работать в администрации Краснодарского края. Через 10 лет его назначили первым замминистра экономики Краснодарского края.

В июле 2018 года после отставки главы Тимашевского района Алексея Житлова по собственному желанию Андрей Палий был назначен исполняющим обязанности главы, а позже избран главой.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram