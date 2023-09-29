Греф выступил против идеи создать «мембрану» на валютном рынке

Глава Сбербанка Герман Греф назвал предложение создать «мембрану» на валютном рынке для ограничения движения капитала шагом назад. Он также предупредил, что такие меры могут нанести значительный ущерб экономике. С предложением обсудить такую идею ранее выступил глава Минэкономики Максим Решетников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герман Греф

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Герман Греф

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Нет, я не поддерживаю. Я считаю, что это шаг назад. Это было уже в Советском Союзе, и это означает отсутствие конвертируемости. Любое отсутствие конвертируемости — это огромный ущерб для экономики»,— сказал господин Греф в ходе Международного форума «Эко Алтай. Нить природы» (цитата по ТАСС).

С предложением ограничить движение капитала Максим Решетников выступил 25 сентября. По его мнению, аналог «китайской модели», то есть «мембраны между внутренним и внешним рынками рублей», позволит решить проблему с курсом нацвалюты. При этом министр выступил против двух курсов национальной валюты.

В Китае установлены два курса юаня — офшорный и оншорный. Первый подразумевает, что на торгах в Гонконге и странах Азии устанавливается чисто рыночный курс. Во втором случае китайский Центробанк каждый день определяет референсный курс, от которого юань может колебаться в пределах 2%.

Банк России выступил против сегментации валютного рынка и ограничений движения капиталов. Зампред регулятора Алексей Заботкин отмечал, что действующие меры контроля введены исключительно как ответ на санкции.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Выход в открытый осмос».

Милена Костерева