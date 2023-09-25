Банк России против сегментации валютного рынка и ограничений движения капиталов

Банк России считает, что ограничения на движение капитала уместны только в качестве краткосрочных мер реагирования при значительных рисках финансовой стабильности. Сегментация валютного рынка, по мнению ЦБ, может привести к негативным последствиям. Ранее глава Минэкономики Максим Решетников высказал мысль, что для борьбы с волатильностью рубля может потребоваться аналог китайской модели с мембраной между внутренним и внешним рынками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Банк России полагает, что ограничения на движение капитала уместны только как краткосрочные меры реагирования для поддержания бесперебойной работы финансовой системы при значительных рисках финансовой стабильности. Банк России считает, что подобные ограничения не могут быть эффективным инструментом долгосрочного влияния на рыночный уровень обменного курса»,— говорится в сообщении Банка России (цитата по «РИА Новости»).

Регулятор подчеркнул, что подобные ограничения могут замедлить адаптацию российской экономики к внешним условиям, поскольку затрудняют подстройку обменного курса. «Сегментированность рынка, в том числе использование так называемых мембран, приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом»,— считает Банк России.

С предложением ограничить движение капитала ранее сегодня, 25 сентября, выступил министр экономического развития России Максим Решетников на заседании Совфеда. По его мнению, аналог «китайской модели», то есть «некоей мембраны между внутренним и внешним рынками рублей», позволит решить проблему с курсом нацвалюты. Господин Решетников отметил, что это исключительно позиция министерства и ее обсуждают с Банком России. При этом он выступил против двух курсов национальной валюты.

Необходимость создания мембраны господин Решетников обосновал тем, что более трети валютной выручки (35%) возвращается в страну в рублях и ведомство совместно с ЦБ изучает, откуда экспортеры берут такие рубли. «Мы должны наладить четкий мониторинг и четкое понимание, сколько у нас рублей циркулирует за рубежом, как они туда попадают»,— говорил Максим Решетников.