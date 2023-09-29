«Почта России» получит в собственность помещения четырех отделений в Барнауле
Власти Барнаула передали в федеральную собственность четыре помещения, которые арендует для работы своих отделений «Почта России». Решение об этом приняла сессия городской думы, состоявшаяся 29 сентября.
Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ
Основанием для передачи стало обращение управление Федеральной почтовой связи Алтайского края, а также межтерриториального управления Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай. Помещения находятся на ул. Куета, Пушкина, Взлетной и Кулагина. После смены собственника имущество будет передано «Почте России».
Как пояснила председатель комитета по управлению муниципальной собственностью мэрии Барнаула Светлана Фоминых, помещения требуют капитального ремонта и реконструкции. За их аренду муниципалитет получает в год 1,1 млн руб. Этой суммы не хватит на проведение ремонтных работ. «Вкладывать бюджетные средства? Считаю, в этом нет нужды»,— добавила она.
Как сообщал «Ъ-Сибирь», летом этого года законодательное собрание Алтайского края направило федеральному правительству обращение о проблемах работы «Почты России», указав, что «ряд сотрудников почтовых отделений отказывается продолжать трудовые отношения ввиду ожидаемого снижения заработной платы».