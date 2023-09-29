«Почта России» получит в собственность помещения четырех отделений в Барнауле

Власти Барнаула передали в федеральную собственность четыре помещения, которые арендует для работы своих отделений «Почта России». Решение об этом приняла сессия городской думы, состоявшаяся 29 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

Основанием для передачи стало обращение управление Федеральной почтовой связи Алтайского края, а также межтерриториального управления Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай. Помещения находятся на ул. Куета, Пушкина, Взлетной и Кулагина. После смены собственника имущество будет передано «Почте России».

Как пояснила председатель комитета по управлению муниципальной собственностью мэрии Барнаула Светлана Фоминых, помещения требуют капитального ремонта и реконструкции. За их аренду муниципалитет получает в год 1,1 млн руб. Этой суммы не хватит на проведение ремонтных работ. «Вкладывать бюджетные средства? Считаю, в этом нет нужды»,— добавила она.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», летом этого года законодательное собрание Алтайского края направило федеральному правительству обращение о проблемах работы «Почты России», указав, что «ряд сотрудников почтовых отделений отказывается продолжать трудовые отношения ввиду ожидаемого снижения заработной платы».

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Валерий Лавский