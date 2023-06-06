Алтайские депутаты обратятся в правительство РФ из-за риска закрытия почтовых отделений в селах

Депутаты законодательного собрания Алтайского края (АКЗС) обратятся в правительство РФ с просьбой решить проблему работы почтовой службы в сельской местности. По словам депутата Игоря Панарина, в первом квартале этого года «Почта России» провела кампанию по нормированию рабочего времени и загруженности сотрудников. «Было принято решение, что половину зарплаты сотрудники получают в виде гарантированной 0,5 ставки, а остальное получают в виде процента от продажи товаров в почтовом отделении», - сказал депутат.

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Как уточнил депутат Юрий Матвейко, в Алейске и Алейском районе были понижены коэффициенты по ставкам работникам почты. «Зарплаты почтальонов мизерные. Во многих районах края штаты почтовых отделений не укомплектованы», - сказал он. На прошлой неделе сотрудники Красногорского почтамта в Алтайском крае обратились в реготделение КПРФ с жалобой на планируемое уменьшение зарплаты на 30% и сокращение рабочего времени. При этом оклад сотрудников почтамта составляет 15,6 тыс. руб.

Работники почтамта заявляют о готовности уйти со службы, учитывая такие условия труда. По данным алтайского реготделения КПРФ, такая ситуация складывается и в других районах края: Топчихинском, Краснощековском, Мамонтовском, Немецком национальном, Тальменском районах, в городе Новоалтайск.

По словам спикера АКЗС Александр Романенко, такая ситуация складывается не только в Алтайском крае. «Такие действия руководства крупнейшего в России предприятия связи – ошибка, и она может привести к исчезновению почтальонов и почтовых отделений особенно сельской местности»,– сказал он.

Обращение в правительство РФ поручено подготовить до 30 июня, сообщает пресс-служба АКЗС. Оно также будет вынесено на опросное голосование депутатов заксобрания.

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Оксана Павлова