В бюджете Петербурга предусмотрят 500 млн руб. на поддержку семей участников СВО

В бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год предусмотрено выделение 500 млн рублей на поддержку участников СВО и членов их семей. В случае необходимости сумму скорректируют, сообщил в своем Telegram-канале вице спикер городского Законодательного собрания Павел Иткин.

Он отметил, что в Петербурге для участников СВО и их семей действуют следующие льготы: бесплатное питание детей-школьников; льготный проезд несовершеннолетних в городском и пригородном транспорте; освобождение от платы за детский сад; приоритетный прием детей в образовательные учреждения Санкт Петербурга (в том числе, в средне-специальные до 23 лет); предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря. Кроме того, при необходимости члены семей участников СВО могут обратиться за поддержкой социального куратора: психологическая, медицинская, юридическая, консультативная и другие виды помощи.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербургские вузы по квоте для участников СВО поступило около 800 детей.

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