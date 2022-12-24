Нижний Новгород станет молодежной столицей России в 2023 году

По итогам голосования Нижний Новгород занял первое место в конкурсе «Молодежная столица России», сообщили в пресс-службе правительства региона. Эту номинацию Росмолодежь утвердила в 2022 году, город станет первым, кто получит такой статус.

В 2023 году Нижний Новгород сможет реализовать проекты, которые входят в экосистему Росмолодежи, участвовать в грантовом конкурсе, получить методическую и экспертную поддержку агентства по делам молодежи.

Это не первый случай, когда Нижний Новгород получает статус столицы. В 2021 году город был новогодней столицей, в 2022 году — столицей детского туризма, библиотечной и беговой столицей. Неофициально Нижний Новгород также считается столицей закатов.

Елена Ковалева