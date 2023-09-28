Главные новости за 28 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин признал вину в злоупотреблении полномочиями при приемке невыполненных работ на 3 млн руб. в 2021 году. Басманный суд Москвы заключил его под стражу на два месяца.

В Севастополе введут штрафы для коммерческих организаций и представителей бизнеса, отказывающихся предоставлять гражданам убежища во время объявления воздушной тревоги.

Убытки свиноводческих хозяйств в Краснодарском крае из-за вспышки африканской чумы свиней оценили более чем в 500 млн руб.

Окружной суд оставил без изменения решения нижестоящих инстанций, отказавшихся взыскать 590,7 млн руб. с аэропорта Краснодара из-за изъятия земель у ЗАО «Плодовод».

В Кущевском районе школьник распылил на перемене перцовый баллончик — 11 человек оказались в больнице.

Краснодар занял первое место среди лучших городов для ведения бизнеса по версии Forbes.

Природный пожар возник возле поселка Южный склон в Темрюкском районе. Из-за него спасателям пришлось эвакуировать жителей населенного пункта.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил о появлении фейкового аккаунта, распространяющего недостоверную информацию от его имени.

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