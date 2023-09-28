В Севастополе для бизнеса введут штрафы за отказ в укрытии при воздушной тревоге

В Севастополе введут штрафы для коммерческих организаций и представителей бизнеса, отказывающихся предоставлять гражданам убежища во время объявления воздушной тревоги. Об этом глава города Михаил Развожаев заявил в ходе интервью телеканала СТВ.

«Штрафы достаточно серьезные к тем, кто решит, что это его частная собственность, и он не должен принимать там людей»,— отметил господин Развожаев.

Жители города, согласно алгоритму, утвержденному в ходе заседания оперативного штаба Севастополя, должны в течение 30-50 минут принять меры собственной безопасности с начала оповещения о воздушной тревоге.

Ранее глава Севастополя заявил, что ответственные лица Дома культуры рыбаков, не пустившие жителей города в убежище, будут привлечены к ответственности. Руководство организации заявило, что люди из соседних домов должны быть осведомлены о том, где находится убежище по месту их пребывания. По факту произошедшего назначено проведение служебной проверки.

Анастасия Донскова

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