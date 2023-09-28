Население поселка в Темрюкском районе эвакуируется из-за природного пожара

Природный пожар возник возле поселка Южный склон в Темрюкском районе. Его причиной стало возгорание сухой травы, а сильный ветер способствовал быстрому распространению огня, сообщает МЧС по краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный канал ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Фото: Официальный канал ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Возгорание возникло минувшей ночью, площадь пожара на этот момент достигла 1 га. «На протяжении всей ночи пожарно-спасательные подразделения проводили окарауливание поселка Южный склон и защищали дома от подступающего огня»,— говорится в сообщении.

Угроза поселку сейчас сохраняется. Жители населенного пункта выводятся на безопасное расстояние от огня. МЧС по краю увеличивает группировку в районе пожара.

Андрей Ульченко

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