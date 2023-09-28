От имени главы Адыгеи в Telegram распространяются фейки

Мурат Кумпилов рассказал о появлении в Telegram его фейкового аккаунта. Сообщение было опубликовано в его действующем Telegram-канале.

«Уважаемые жители республики, хочу предупредить вас о новом виде мошенничества, когда в Телеграме создаются фейковые аккаунты, впоследствии они используют для рассылки ложных сообщений. Мне стало известно, что такие сообщения распространяют и от "моего" имени. Будьте, пожалуйста, внимательны и доверяйте только проверенным источникам информации!» — говорится в сообщении.

Андрей Ульченко

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