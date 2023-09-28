Садоводы проиграли дело о взыскании с аэропорта Краснодар 590 млн рублей

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил без изменения решения нижестоящих инстанций об отказе во взыскании с аэропорта Краснодара убытков в результате изъятия земель на сумму 590,7 млн руб. в пользу ЗАО «Плодовод». Резолютивная часть постановления суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»

«Решение арбитражного суда Краснодарского края (от 14 декабря 2022 года) и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда (от 4 мая 2023 года) оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения»,— говорится в постановлении.

Арбитражный суд Краснодарского края в декабре прошлого года отказал ЗАО «Плодовод» в иске к АО «Международный аэропорт "Краснодар"» о компенсации убытков, причиненных в результате изъятия фруктовых садов. Сумма исковых требований составляет 590,7 млн руб.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Плодовод» зарегистрировано в 1996 году в Краснодаре. Выращивание семечковых и косточковых культур является основным видом деятельности компании. Выручка «Плодовода» в 2021 году составила 59,5 млн руб., чистая прибыль — 215,2 млн руб.

Речь идет о 114 га земель в районе хутора Ленина. Участок с яблоневыми, черешневыми и сливовыми садами понадобился для создания мультимодального транспортного хаба. Первым этапом строительства должен был стать новый аэровокзальный комплекс площадью 83 тыс. кв. м, который реализует АО «Международный аэропорт "Краснодар"».

Сотрудники агропредприятия отмечают, что участок изъяли, сады огородили, но аэропорт строить так и не начали. Юристы, оценивая перспективы дела, расходятся во мнениях. Одни считают, что аэропорт, зная о переносе срока реализации проекта, злоупотребил правом, а значит, у «Плодовода» есть все шансы выиграть новый спор. Другие считают действия аэропорта по изъятию земли добросовестными.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Кубань» «Яблоку все еще есть где упасть».

Тат Гаспарян

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