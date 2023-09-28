Начальник кубанского главка МЧС признал вину в злоупотреблении полномочиями

Начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин признал вину в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.

Руководителя кубанского главка МЧС подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Расследование контролирует центральный аппарат СКР. Заявление о признании подозреваемым своей вины озвучил следователь в ходе заседания Басманного районного суда Москвы, сообщает издание.

Ранее стало известно о задержании Олега Волынкина. Сведения о причинах задержания не сообщаются, однако, по данным СМИ, речь идет о должностном преступлении, совершенном в 2021 году.

Анастасия Донскова

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