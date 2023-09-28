Одиннадцать школьников госпитализированы после инцидента в кубанской школе

В школе № 2 ст. Кисляковской Кущевского района ученик 7-го класса на перемене распылил баллончик перцового газа. 11 человек попали в больницу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Школьник распылил газ на первом этаже учреждения образования. В итоге госпитализированы 11 человек», - сообщил собеседник агентства.

Он также уточнил, что уроки были отменены. Из учебного заведения эвакуированы 320 человек.

Андрей Ульченко

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