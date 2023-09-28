Главу кубанского управления МЧС Волынкина заключили под стражу

Главу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олега Волынкина заключили под стражу. Сведения об этом опубликованы на портале Басманного районного суда Москвы.

Как сообщает «Ъ», мера пресечения избрана на два месяца. По данным издания, Олега Волынкина подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями при приемке невыполненных работ на сумму 3 млн руб. в 2021 году. По заявлению самого подозреваемого, ущерб по данному делу уже компенсирован.

Ранее в СМИ стало известно, что глава краевого ведомства признал свою вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Олега Волынкина задержали 27 сентября.

Анастасия Донскова

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