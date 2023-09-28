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Коммерсантъ FM
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Генерала осудили за взятку полковнику

Приговор оказался обвинительным и весьма условным

Как стало известно «Ъ», Дубнинский городской суд Московской области в особом порядке вынес приговор бывшему первому заместителю гендиректора АО «РТИ Системы» и заместителю гендиректора ПАО «МАК "Вымпел"» генерал-майору Вячеславу Лобузько. Он был приговорен к пяти годам условно и оштрафован на 34 млн руб. за дачу взятки бывшему начальнику 5-го отдела управления военных представительств Минобороны РФ Андрею Марчукову. Последний за вознаграждение в виде трехкомнатной квартиры закрывал глаза на недостатки при приемке продукции, произведенной в рамках гособоронзаказа.

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

В связи с признанием вины суд рассмотрел дело генерала за три заседания. В четверг утром, проведя прения сторон, судья ушел на вынесение приговора, который был оглашен через несколько часов. Стороны услышали его вводную и резолютивные части.

Суд не стал строго наказывать Вячеслава Лобузько. Ему дали пять лет условно с испытательным сроком на такой же период и в течение пяти лет запретили занимать руководящие должности не только в государственных, но и коммерческих структурах. Реальным наказанием стал только штраф 34 млн 155 тыс. руб., пятикратный сумме взятки, которую заплатил (ч. 5 ст. 291 УК РФ) Вячеслав Лобузько.

По данным СКР, предприниматель Лобузько оплатил для бывшего начальника 5-го отдела управления военных представительств Минобороны РФ полковника Андрей Марчукова трехкомнатную квартиру в Дубне стоимостью 6,8 млн руб.

За это военный должен был обеспечить приемку продукции компаний, которыми руководил Вячеслав Лобузько, ранее возглавлявший дивизию в РВСН.

Московский гарнизонный военный суд, также рассмотрев дело полковника в особом порядке, признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и получении взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Военного приговорили к восьми годам колонии строгого режима, штрафу в размере 2,94 млн руб. и лишили звания полковника. Кроме того, суд конфисковал полученную в качестве взятки квартиру и удовлетворил иск Минобороны к осужденному на 91 млн руб.

При этом благодаря показаниям осужденного ФСБ и СКР вышли на взяткодателя Лобузько, который в итоге избежал посадки.

Генерал Лобузько известен в военных кругах — в частности, ему в свое время было поручено заниматься строительством станций дальнего обнаружения ракет «Воронеж». Он же курировал опытно-конструкторские работы в рамках создания Национального центра управления обороной РФ.

Николай Сергеев

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