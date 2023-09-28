«Сейчас ходит много слухов о том, что возможно, а что нет»

Лидия Русскова-Хасая — мультидисциплинарная художница и режиссер. За последние несколько лет она успела поставить спектакль «Она — это мы», с которым гастролирует по стране. В 2023 году она впервые представила свои произведения на международных площадках: 15 февраля Русскова-Хасая открыла собственную выставку в Фонде поддержки современного искусства The Ria Keburia Foundation в Грузии; 19 мая во время открытия архитектурной биеннале в Венеции она представила свою паблик-арт-инсталляцию Portal. Теперь она дебютирует на ярмарке современного искусства Cosmoscow. Мы поговорили с Лидией о том, как российским художникам участвовать в международных проектах, о тонкостях ремесла и разнице между сольными выставками и биеннале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидия Русскова-Хасая

Фото: Галереея Surface Lab Art Лидия Русскова-Хасая

Фото: Галереея Surface Lab Art

— О чем ваши работы?

— На Cosmoscow я представляю две работы, обе — спецпроекты в рамках ярмарки. Одна из них — это тотальная инсталляция, она называется Chamber Experience I. Это первая из серии инсталляций, которые я задумала. Это пространство, в которое человек заходит и получает какой-то опыт, надеюсь и физический. В своей практике я часто обращаюсь к теме неба, и внутри как раз будет видеоарт неба, которое я снимала по всему миру последние четыре года,— это результат многолетних исследований. Также внутри будет и саунд-арт — это трек, который будет проигрываться раз в час. Поэтому, если вы хотите погрузиться в тишину, отвлечься от телефона и побыть с собой, можно зайти, когда там тихо. На ярмарке бывает много шума и впечатлений, а это чистое пространство. Если же вы захотите получить более объемное впечатление, можно достичь этого путем аудиовизуальной стимуляции. Это неоклассическая композиция, вдохновленная оперой, которую написала и исполняю я.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидия Русскова-Хасая, инсталляция «Портал»

Фото: Галереея Surface Lab Art Лидия Русскова-Хасая, инсталляция «Портал»

Фото: Галереея Surface Lab Art

— Экспонат — это отдельное помещение?

— Да. Снаружи это выглядит как бокс, очень простая архитектурная форма. А внутри, наоборот, вас ждет уже более сложная архитектура. Например, я приношу форму пантеона в это небольшое пространство, в окулусе которого будет мой видеоарт неба — это в том числе и комментарий на тему экологии, повод задуматься о том, куда мы движемся.

Вторая работа называется Cycle. Она немного напоминает вход или даже портал куда-то, это зацикленная форма.

Частично она заполнена гранулами Vivilen — это полимерные гранулы с добавлением переработанного пластика от компании СИБУР. Из них производят экологичную упаковку для напитков и разных изделий. Они олицетворяют песчинки времени, как в песочных часах. В России тема переработки отходов только набирает обороты, поэтому, мне кажется, важно привлекать к этому внимание и поддерживать такие проекты. Моя мама из города Кинешма на Волге, я провела там много времени в детстве, и я вижу, как река страдает от плохой экологии: она мельчает, а на берегах часто остаются отходы и мусор. Мне бы хотелось, чтобы культура ухода за природой у нас была популяризирована сильнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидия Русскова-Хасая, инсталляция «Портал»

Фото: Галереея Surface Lab Art Лидия Русскова-Хасая, инсталляция «Портал»

Фото: Галереея Surface Lab Art

— Сегодня российским художникам все сложнее выходить на международный рынок. В течение 2023 года ваши работы были представлены в Грузии, Венеции и теперь в Москве. Как у вас это получилось?

— Вообще я очень рада, что есть примеры того, как российские художники выставляются за рубежом. Сейчас ходит очень много стереотипов и слухов о том, что возможно, а что нет. Самое важное — какой ты художник, какая у тебя практика и какой ты человек. Мне помогла моя многолетняя практика: у меня было много материала и мне уже было что показать. В течение нескольких лет я сеяла, и наконец пришло время пожинать плоды. Также очень важно выстраивать взаимоотношения внутри сообщества. На Западе есть более слаженная система работы — гранты, резиденции, покровительство конкретных галерей. У нас эта система пока менее выстроена, поэтому большую роль играет человеческий фактор: твоя репутация, как с тобой работать и так далее. Например, директор фонда в Грузии, с которым я работала, сказала, что много обо мне слышала от людей, которым доверяет. Тогда я показала ей свое портфолио, и после этого мы решили работать вместе над выставкой. Также важно отметить, что и перед Грузией, и перед Венецией мои проекты уже были готовы — я пришла к этим людям с готовой идеей и материалом, который у меня уже был.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидия Русскова-Хасая, инсталляция «Портал»

Фото: Галереея Surface Lab Art Лидия Русскова-Хасая, инсталляция «Портал»

Фото: Галереея Surface Lab Art

— Насколько сложно «перевозить» искусство через границу?

— Мне хотелось делать все на месте: использовать местную рабочую силу, покупать материалы внутри страны — чтобы почувствовать, каково работать в этих условиях. Я задумывалась над тем, чтобы везти объекты из России — это очень дорого и долго, но возможно. И в Грузии, и в Венеции я воссоздавала экспонаты на месте. Плюс для художника очень важно иметь команду, я бы не смогла все это делать сама. У меня есть советники, галеристы, кураторы, архитекторы — большой пул людей, которым я доверяю и с которыми работаю над реализацией своих идей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидия Русскова-Хасая, инсталляция «Портал»

Фото: Галереея Surface Lab Art Лидия Русскова-Хасая, инсталляция «Портал»

Фото: Галереея Surface Lab Art

— Это ваш дебют на Cosmoscow. Почему вы выбрали именно эту ярмарку?

— Я много лет хожу на Cosmoscow и очень хорошо с ней знакома. Надо отметить, что это лидирующая международная ярмарка современного искусства в России. В последние годы у них стали появляться конкуренты в этой области, но, на мой взгляд, Cosmoscow — важнейшее мероприятие. Она собирает огромное количество людей, мне очень нравятся галереи, которые там представлены. Плюс мне нравится, как эта ярмарка себя позиционирует — в этом плане мы говорим с ними на одном языке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидия Русскова-Хасая, инсталляция «Портал»

Фото: Галереея Surface Lab Art Лидия Русскова-Хасая, инсталляция «Портал»

Фото: Галереея Surface Lab Art

— В чем разница между персональной выставкой и участием в биеннале/ярмарке?

— Это качественно разные мероприятия. Если ты выставляешься в галерее, то твоя главная задача — это продажа. На ярмарках тоже, но там есть и спецпроекты (как, например, моя работа Cycle) — в дальнейшем они уже уйдут в корпоративную коллекцию. Например, «Портал», представленный в Венеции, уйдет либо в частную коллекцию, либо в какой-то фонд. Такие проекты, как участие на Cosmoscow,— это престижно и важно. На различных биеннале кураторы берут работы в свои фонды и коллекции — и тогда ты признан какой-то институцией и можешь говорить, что твои работы стали частью конкретной коллекции. У искусства много факторов, которые влияют на ценообразование: выстраивание ценовой политики, аукционные дома молодого искусства, резиденции.

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Фото: Галереея Surface Lab Art Лидия Русскова-Хасая

Фото: Галереея Surface Lab Art

— Резиденции?

— Резиденция — это когда художнику предоставляется возможность работать в определенных условиях. Кто-то предоставляет только проживание, другие берут на себя заботу о материалах, некоторые платят стипендию. Художник создает свои работы, а резиденция либо устраивает выставку, либо продает экспонаты, но чаще всего забирает предметы искусства в свою коллекцию.

— Изменился ли — и в какую сторону — спрос на современное искусство в России?

— Да. Надо отметить, что рынок современного искусства в России очень молодой и начал развиваться буквально в течение последних десяти лет. За последние полтора года многие художники и кураторы покинули страну, но, как ни странно, запрос и интерес к чему-то новому продолжает расти. Это становится модным, и вокруг этого начинает формироваться определенная система. Рынок развивается, и это очень важно. Потому что искусство — это всегда отражение того, что мы проживаем.

Беседовал Илья Петрук