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Коммерсантъ FM
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Ивана Сафронова вернули в красноярскую колонию ИК-7

Бывшего спецкора «Ъ» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, приговоренного судом к 22 годам лишения свободы за госизмену, вернули в колонию строгого режима под Красноярском, где он отбывал наказание последние полгода. Об этом сообщил «РИА Новости» адвокат Дмитрий Катчев.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам адвоката, в краевой туберкулезной больнице Красноярска у Ивана Сафронова взяли кровь, сделали ЭКГ, флюорографию. Держали журналиста в одиночной палате приемного отделения. 26 сентября его перевели обратно в ИК-7 в селе Арейское Емельяновского района Красноярского края. «Ожидается, что какое-то время журналист будет находиться в этой колонии»,— сказал господин Катчев.

12 сентября Иван Сафронов пропал из колонии. Во время пересылки с заключенными не могут связаться адвокаты и родственники. Им не положены передачи и переписка. Позднее стало известно, что его перевели в туберкулезную больницу Красноярска. Как сообщал «Ъ», Ивана Сафронова поместили в туберкулезную больницу перед отправкой в ИК-15, расположенную в Норильске, из-за «перепрофилирования» ряда колоний в Красноярском крае.

В феврале 2023 года Ивана Сафронова, осужденного на 22 года по обвинению в госизмене, этапировали в колонию строгого режима ИК-7 Красноярского края. В августе его перевели на строгие условия содержания сроком на один год. Причиной этого во ФСИН назвали нарушение режима: Ивана Сафронова дважды уличили в курении в неположенном месте, а однажды он прошелся в «шлепках» по коридору, где в такой обуви передвигаться нельзя.

Подробнее — в материале «Ивана Сафронова ссылают на Крайний Север».

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