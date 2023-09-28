Газпромбанк выкупил екатеринбургский ТЦ «Мега» у шведских инвесторов

Группа Газпромбанк стала владельцем сети торговых центров «Мега» в России, в том числе ТЦ в Екатеринбурге на ул. Металлургов, 87. Об этом сообщили в пресс-службе банка. Ранее «Ъ» сообщал, что стоимость 14 российских объектов, ранее принадлежавших шведской компании Ingka Centres, оценивается в $2,85 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

До ухода из России Ingka Centres была крупнейшим собственником торговой недвижимости в России. Общая площадь всех ТЦ «Мега» в стране составляет 2,3 млн кв. м. По данным Forbes, в 2022 году доход Ingka Centres в России от сдачи в аренду площадей в «Мегах» сократился на 19% год к году, до $285 млн.

Напомним, в марте уральский застройщик «Форум-групп» продал торговый центр «Радуга-парк» компании «Гранд Лайн — Центр» из Калужской области. Тогда эксперты отметили, что «Радуга-парк» расположен рядом с торговым центром «Мега», который притягивал покупателей благодаря IKEA. После ее ухода из России поток покупателей мог переключиться на «Радугу-парк».

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