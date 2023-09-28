Пограничники отразили попытку прорыва диверсантов в Белгородскую область
Оперативный штаб Белгородской области прокомментировал распространяемую в соцсетях информацию о заходе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) вблизи населенных пунктов Староселье и Теребрено Краснояружского района, граничащего с Сумской областью Украины. По информации властей, нарушения границы удалось не допустить.
«Никакого захода не было. Пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения»,— говорится в Telegram-канале оперштаба.
Власти уточняют информацию о последствиях обстрела населенных пунктов. В селе Староселье введен режим ЧС: жителей отселили в октябре прошлого года, сейчас в нем никто не живет. Сейчас в соцсетях распространяется информация об эвакуации жителей села Теребрено. В оперативном штабе эти сведения опровергли.
«Все правоохранительные органы и силовые структуры на местах. Просим сохранять спокойствие, при изменении обстановки информация оперативно будет доведена до населения»,— заключили в оперштабе.
Приграничные регионы России подвергались нескольким атакам украинских ДРГ. Впервые диверсанты проникли в Брянскую область в начале марта этого года. В результате их действий погибли два мирных жителя, еще двое, в том числе десятилетний мальчик, получили ранения. В начале лета вторжение произошло на территорию Шебекинского городского округа Белгородской области. Министерство обороны России сообщало о боях с диверсантами в местном селе Новая Таволжанка 4 июня. В ведомстве отмечали, что вооруженные силы и пограничники сорвали попытку украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую область.
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