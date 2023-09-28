«Газета.uz» сообщила о гибели подростка при взрыве в Ташкенте

При взрыве в Ташкенте погиб как минимум один человек. По данным издания «Газета.uz», в Сергелийском районе на 15-летнего подростка упала оконная рама.

Узбекистанское СМИ распространило фото с места инцидента. По данным издания, оконная рама упала на голову школьника. Ранее сообщалось, что в результате взрыва есть пострадавшие, но власти не уточняли их число.

Взрыв произошел ночью 28 сентября на складе электромобилей и комплектующих для них в Сергелийском районе, здание принадлежит компании ООО «Интер Логистика». Склад загорелся. МВД назвало причиной взрыва удар молнии.

Леонид Уварчев