МВД Узбекистана назвало причиной сильного взрыва в Ташкенте удар молнии

Министерство внутренних дел Узбекистана сообщило, что причиной сильного взрыва и пожара в Ташкенте стал удар молнии по складу, где хранились электромобили и комплектующие для них. По информации узбекского Минздрава, в результате инцидента есть пострадавшие, но их количество пока не раскрывается.

«28 сентября текущего года в 03:00 утра из-за удара молнии на складе, принадлежащем ООО "Интер Логистика", расположенном на улице Кипчак Сергелийского района, произошел пожар. Принимаются меры по установлению площади возгорания и количества пострадавших»,— сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее узбекское издание Nova24 сообщило, что взрыв прогремел на таможенном складе аэропорта Ташкента, однако в МВД страны эти данные не подтверждают.

«В некоторых социальных сетях распространяются фейковые новости о том, что инцидент в Сергелийском районе «произошел в результате крушения самолета». Это абсолютная неправда»,— добавили в пресс-службе МЧС Узбекистана.

Пострадавшие при взрыве доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области, сообщили в Минздраве Узбекистана. Уточняется, что у поступивших в медучреждения нет серьезных травм.

Александр Кислов