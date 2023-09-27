Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 5,74%

На неделе с 19 по 25 сентября инфляция в годовом выражении ускорилась до 5,74% годовых. Об этом говорится в обзоре Минэкономики «О текущей ценовой ситуации». Документ опубликован на сайте министерства.

«На неделе с 19 по 25 сентября 2023 года инфляция составила 0,28% (рост на 0,13% неделей ранее). Год к году рост цен составил 5,74% год к году»,— сказано в обзоре.

Цены на продукты, по данным Минэкономики, в среднем за неделю выросли на 0,41%. Рост цен на овощи и фрукты замедлился с 0,66% на прошлой неделе до 0,55% на текущей. В остальном сегменте продовольствия товары подорожали на 0,4%.

В сегменте непродовольственных товаров инфляция составила 0,24% за неделю. Рост цен продолжился на строительные материалы, обувь и одежду, бытовую химию и медицинские товары. Цены на бытовую технику, как говорится в отчете, стали снижаться более высокими темпами — на 0,19%.

Цены в сфере услуг за неделю выросли на 0,19% после снижения на 0,16% на прошлой неделе. Минэкономики связывает ускорение инфляции с удорожанием авиабилетов, парикмахерских услуг, мойки автомобилей и ремонта телевизоров.

Центробанк 15 сентября поднял ключевую ставку до 13%. ЦБ, по мнению экспертов, пошел на такой шаг из-за ускоренной инфляции: на заседании глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила об увеличении прогноза по инфляции на 2023 год до 6–7%.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Ставка взяла высоту».

Петр Бузлаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...