Годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 5,74%

На неделе с 19 по 25 сентября инфляция в годовом выражении ускорилась до 5,74% годовых. Об этом говорится в обзоре Минэкономики «О текущей ценовой ситуации». Документ опубликован на сайте министерства.

«На неделе с 19 по 25 сентября 2023 года инфляция составила 0,28% (рост на 0,13% неделей ранее). Год к году рост цен составил 5,74% год к году»,— сказано в обзоре.

Цены на продукты, по данным Минэкономики, в среднем за неделю выросли на 0,41%. Рост цен на овощи и фрукты замедлился с 0,66% на прошлой неделе до 0,55% на текущей. В остальном сегменте продовольствия товары подорожали на 0,4%.

В сегменте непродовольственных товаров инфляция составила 0,24% за неделю. Рост цен продолжился на строительные материалы, обувь и одежду, бытовую химию и медицинские товары. Цены на бытовую технику, как говорится в отчете, стали снижаться более высокими темпами — на 0,19%.

Цены в сфере услуг за неделю выросли на 0,19% после снижения на 0,16% на прошлой неделе. Минэкономики связывает ускорение инфляции с удорожанием авиабилетов, парикмахерских услуг, мойки автомобилей и ремонта телевизоров.

Центробанк 15 сентября поднял ключевую ставку до 13%. ЦБ, по мнению экспертов, пошел на такой шаг из-за ускоренной инфляции: на заседании глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила об увеличении прогноза по инфляции на 2023 год до 6–7%.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Ставка взяла высоту».

Петр Бузлаев